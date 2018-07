Corpo de Gilberto Velho é velado no Rio Foi velado neste domingo, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio, o corpo do antropólogo Gilberto Velho, de 66 anos, morto no último sábado. O acadêmico foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), enquanto dormia em seu apartamento em Ipanema, na zona sul do Rio. Pioneiro na pesquisa de questões urbanas na antropologia que inspiraram uma série de estudos nessa área, Velho atuou no programa de pós graduação do Museu Nacional até a sua morte. O corpo será cremado nesta segunda-feira.