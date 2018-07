Corpo de Hebe Camargo chega ao cemitério Gethsemani O corpo da apresentadora Hebe Camargo chegou por volta das 10h30 no cemitério Gethsemani, na região do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, e foi recebido com aplausos. Além de familiares e amigos, muitos fãs estão no local para dar o último adeus à apresentadora. Também está presente o governador Geraldo Alckmin (PSDB).