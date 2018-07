Corpo de Hélcio Milito é cremado no Rio Foi cremado na madrugada deste domingo, no cemitério Memorial do Carmo, no Rio, o corpo do percussionista e produtor musical Hélcio Milito. Ele morreu no sábado, aos 83 anos, após dois meses de internação, em decorrência de um infarto. Irmão do pianista e compositor Osmar Milito, Hélcio tocou com grandes nomes da música brasileira, como João Gilberto e Maysa.