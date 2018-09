Corpo de homem levado por enxurrada é achado em SP Os bombeiros localizaram no fim da manhã de hoje o corpo de um homem que foi arrastado ontem pela água durante as chuvas em São Carlos, no interior de São Paulo. Por volta das 22h de ontem, a chuva que atingiu principalmente o Bairro Botafogo provocou o transbordamento do rio e a queda de uma ponte na estrada vicinal Cônego Washington Pêra, que faz a ligação de São Carlos a bairros rurais.