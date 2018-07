Corpo de inglês é encontrado na cama 2 anos após sua morte

O corpo de um aposentado inglês ficou dois anos deitado sobre sua cama até ser descoberto pela polícia em sua residência, na cidade de Huncoat, no noroeste da Inglaterra, depois que os vizinhos reportaram sua ausência. Brian Dean, de 70 anos, foi encontrado depois que os policiais arrombaram a porta de sua casa e se depararam com o corpo sobre a cama. Pelas correspondências encontradas na porta da casa de Dean, os policiais concluíram que o aposentado estaria morto há dois anos. "Acreditamos que o corpo de Dean estaria na casa há dois anos porque a correspondência data de 2006 e estava empilhada atrás de sua porta", afirmou o inspetor Jill Johnston, da polícia local. "Sabemos que ele era um homem muito reservado e é muito triste que ninguém tenha sentido sua falta durante tanto tempo", disse. Os policiais informaram ainda que o corpo estaria sendo analisado para determinar a causa da morte e a polícia estaria tentando encontrar familiares para informar sobre a morte do aposentado. Segundo os policiais, as autoridades locais não sentiram a falta do aposentado pois todas suas contas eram pagas via débito direto em conta e ele recebia dinheiro mensalmente por conta de sua aposentadoria. Vizinhos Segundo os vizinhos, Dean era um homem muito reservado e raramente visto em público. "Todos sabiam que Brian era recluso. Ele costumava sair tarde da noite e voltar apenas de manhã, quando ainda estava escuro", disse o vereador Paul Gott, da prefeitura local. Ele afirmou que a morte de Dean poderia servir como um alerta para que as pessoas prestem mais atenção em seus vizinhos. "Acho que todos deveriam olhar para sua comunidade e quem faz parte dela e se perguntar se há alguma possibilidade de alguém estar desaparecido", disse Gott. "Pode ser intrusivo bater na porta das pessoas e perguntar se está tudo bem, mas é sempre uma boa lembrança", concluiu. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.