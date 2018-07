Corpo de irmã de Ângela Bismarchi é enterrado no RJ O corpo da policial federal Angelina Filgueiras, irmã da modelo Angela Bismarchi, foi enterrado no início da tarde deste domingo, no Cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro. Angelina, que tinha 42 anos, morreu na madrugada do último sábado, após uma discussão em seu apartamento com o ex-marido, o capitão de fragata da Marinha Márcio Luiz Dias Fonseca, de 48 anos, que também morreu no local, igualmente baleado.