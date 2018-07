Corpo de italiano chega até amanhã a Vicenza São Paulo, 28/07/2012 - O corpo do bancário italiano Tommaso Lotto, de 27 anos, morto no último sábado após tentativa de assalto no cruzamento das Avenidas 9 de Julho e São Gabriel, no Itaim-Bibi, zona sul da capital paulista, foi trasladado na tarde de sexta-feira e deve chegar a Vicenza, na Itália, entre hoje e amanhã.