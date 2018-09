Corpo de italiano é encontrado no litoral baiano O corpo do italiano de 28 anos desaparecido desde a última terça-feira, no litoral Sul da Bahia, foi encontrado hoje pela Capitania dos Portos de Porto Seguro, na Praia de Pitinga, em Arraial D''Ajuda. A vítima era morador da região e estava em uma embarcação de pesca quando caiu ao mar.