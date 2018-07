Corpo de jornalista é encontrado em Porto Feliz

Mazzieri fez o último contato com familiares na noite de sexta-feira, após sair do trabalho, para avisar que iria com um amigo para Porto Feliz, na região de Sorocaba. Ele deveria retornar à capital no dia seguinte, mas não o fez. Sem notícias, os parentes iniciaram as buscas e fizeram apelos por informações sobre o paradeiro do jornalista.

O amigo de Celso, ouvido pela Polícia Civil, disse que ele e mais dois amigos queriam ir a um baile funk na zona norte de Sorocaba e o jornalista se dispusera a levá-los. De acordo com o rapaz, Celso não quis ficar no local e teria se comprometido a buscá-los no fim da festa, às 5 horas, mas não apareceu.