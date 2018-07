Corpo de jovem é encontrado na zona sul do Rio O corpo de um jovem de 21 anos foi encontrado na manhã de ontem, 9, na Rua Barata Ribeiro, uma das principais vias de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Segundo a Divisão de Homicídios, da Polícia Civil, o homem foi identificado como Felipe do Nascimento Santos. Ainda de acordo com o Polícia Civil, "a perícia de local foi realizada e todos os procedimentos de praxe adotados para identificar a autoria do crime". Não foram informadas suspeitas sobre autoria ou motivação para o crime.