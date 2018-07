Corpo de jovem inglesa morta em GO vai para Londres O corpo da jovem inglesa Cara Marie Burke, de 17 anos, morta e esquartejada pelo namorado no final de julho deste ano, em Goiânia, deve seguir para Londres ainda hoje. O corpo da jovem saiu de Anápolis, em Goiás, há cerca de duas semanas, e foi levado para Brasília, de onde seguirá para Londres. De acordo com a assessoria do aeroporto Juscelino Kubitschek, o vôo comercial da empresa aérea TAP deve seguir no final da tarde para a Inglaterra.