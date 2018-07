Corpo de jovem morta em parque de será levado para IML

Segundo informações da assessoria do hospital, os pais da garota são brasileiros, moram no Japão e passam férias na casa de parentes em Guarulhos, na Grande São Paulo. Gabriela e uma irmã mais nova nasceram no Japão. Os pais da vítima e uma prima foram ao parque juntos na manhã de hoje.

O corpo de Gabriela está no hospital, que aguarda orientação da delegacia de polícia de Vinhedo para a liberação para alguma unidade do Instituto Médico Legal (IML) na região. A adolescente caiu do brinquedo La Tour Eiffel, por volta das 10h30, e teve traumatismo craniano, seguido por uma parada cardíaca. Ela chegou morta ao hospital. O brinquedo que simula uma queda livre foi interditado. Testemunhas do acidente irão prestar depoimento sobre o caso.