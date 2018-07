Corpo de jovem morta por ladrões será enterrado hoje O corpo da estudante Caroline Silva Lee, de 15 anos, morta durante um assalto na madrugada de domingo (21), em Higienópolis, deve ser enterrado às 13h desta segunda-feira em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O sepultamento, antes previsto para as 10h, foi adiado por causa de uma falha no sistema de cadastro do Cemitério Valle dos Reis, afirma uma funcionária do local.