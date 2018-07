Corpo de jovem morto por PMs em Santos é enterrado

Bruno estava em um carro junto com mais cinco amigos, entre eles duas adolescentes, quando aconteceu troca de tiros com agentes da Polícia Militar no Morro São Bento, em Santos. Bruno, Felipe de Sousa Figueira, 20 anos e uma menina de 15 anos, foram baleados. Apenas Bruno, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos.

A versão dos policias é a de que o grupo portava um revólver com o qual iniciaram disparos conta a PM, que reagiu. Já os ocupantes do veículo negam a posse da arma. Segundo o grupo, eles teriam fugido da blitz da polícia porque o condutor do carro, José Luiz Lima da Costa, de 28 anos, não portava a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Santos, mas na manhã desta sexta-feira, passou a ser investigado na Delegacia de Investigação Geral (DIG). Os quatro policiais envolvidos na ação foram presos em flagrante pela Corregedoria da PM e respondem pelo crime de homicídio, no Presídio Militar Romão Gomes, de acordo com nota oficial da companhia.