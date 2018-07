Corpo de Maria Amélia será cremado amanhã, no Rio O corpo de Maria Amélia Buarque de Hollanda, mãe do compositor Chico Buarque, será cremado no início da tarde de amanhã, no Rio de Janeiro, com presença prevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do arquiteto Oscar Niemeyer. A despedida da viúva do historiador Sérgio Buarque de Hollanda e uma das fundadoras do PT será na capela 1 do Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, zona portuária do Rio.