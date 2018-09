Corpo de menina de 9 anos é encontrado em mala no Paraná

O corpo de uma menina de 9 anos foi encontrado dentro de uma mala abandonada na madrugada desta quarta-feira, 5, próximo à Rodoferroviária de Curitiba, no Paraná. A menina, R.M.L.O.G, estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira, quando saiu do Instituto de Educação, que fica no centro de Curitiba. A mala foi encontrada por um homem que passava pelo local, por volta da 1h30. Dentro da mala foi encontrada uma camiseta do uniforme da escola em que a menina estudava. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba e a família já fez o reconhecimento, segundo informações do IML. Desde que a menina desapareceu foram colocados vários cartazes em bancas de revistas de Curitiba. A menina morava na Vila Guaíra e ia todos os dias, de ônibus, para a escola. Ela cursava a 4ª série e era uma estudante promissora. No ano passado, foi a terceira colocada em um concurso infanto-juvenil de redação. Texto atualizado às 11h06 para acréscimo de informações.