Corpo de menina é encontrado em cachoeira em MS Foi encontrado na manhã de hoje o corpo de uma menina de 9 anos que morreu afogada ontem, em uma cachoeira na fazenda Andorinha, em São Gabriel do Oeste (MS). A menina desapareceu quando estava com a família perto da cachoeira. As buscas tiveram início no dia do desaparecimento e foram retomadas hoje. O corpo dela foi encontrado por volta das 6 horas por bombeiros do quartel de Coxim. O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).