Corpo de menino é encontrado em estômago de crocodilo na Austrália

A polícia da Austrália disse que encontrou os despojos de um menino de cinco anos no estômago de um crocodilo de 4,3 metros de comprimento. Jeremy Doble foi visto pela última vez no dia 8 de fevereiro, quando brincava em uma área perto de sua casa que havia sido inundada pelas águas do rio Daintree, no norte de Queensland. As autoridades concluíram que ele foi atacado e devorado pelo animal. De acordo com o jornal Courier Mail , de Queensland, Doble tentou afugentar o predador que ameaçava seu irmão Ryan, de sete anos, e o cachorrinho de estimação da família, quando foi atacado. O animal foi capturado e teve seu estômago examinado em uma cirurgia. Ele deverá agora ser enviado para uma fazenda de criação de crocodilos ou zoológico, de acordo com as autoridades. Os pais da vítima pediram que o crocodilo fosse poupado. O rio Daintree passa por uma área que a Agência de Proteção Ambiental de Queensland considera um reduto de crocodilos onde, acredita-se, podem existir até cem animais adultos. Jeremy é a segunda vítima fatal de ataque de crocodilo na Austrália nos últimos cinco meses.