Corpo de menino é localizado em rio do interior de SP O Corpo de Bombeiros localizou por volta de 11h30 de hoje o corpo do menino Jonathan Rogério Peixoto, de 8 anos, desaparecido desde a tarde de ontem, quando brincava na praia do rio Tietê Prainha Pedra Branca, em Promissão (SP). O menino e a família, que mora em Bauru, viajaram em uma excursão para passar o dia no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, os pais descuidaram-se da criança, que se afogou em uma parte rasa do rio.