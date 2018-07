Corpo de menino morto a tiros é velado em SP O corpo do menino Vitor de Oliveira Tafner, de 7 anos, morto ontem com um tiro na cabeça dentro de sua própria residência, na zona leste de São Paulo, foi velado na manhã de hoje no Cemitério da Vila Alpina, que fica na mesma região. Segundo a administração do cemitério, o garoto será sepultado às 16h:30.