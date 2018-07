Corpo de militar morto na Antártida é enterrado na BA Foi enterrado com honras militares, no fim da tarde de hoje, o corpo do segundo tenente da Marinha Carlos Alberto Vieira Figueiredo. Ele foi um dos dois militares mortos no dia 25, em um incêndio na Estação Comandante Ferraz, na Antártida. Seu corpo foi liberado apenas ontem, após emissão do laudo cadavérico pelo Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro.