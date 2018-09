Corpo de Moacyr Scliar é sepultado em Porto Alegre O corpo do escritor e médico sanitarista Moacyr Scliar foi sepultado por volta do meio-dia de hoje no Cemitério do Centro Israelita de Porto Alegre. A cerimônia durou pouco mais de uma hora e foi restrita a familiares e amigos. Ao final, a família divulgou uma nota de agradecimento a todos que manifestaram carinho e solidariedade pela morte do escritor.