Corpo de mulher morta na Grécia é exumado em Alagoas

Foi exumado na manhã desta quarta-feira, 11, o corpo da alagoana Fabiana Santos de Freitas Katsilvelis, morta em 15 de outubro do ano passado na Grécia. Acompanhado por parentes dela e por representantes do Ministério Público Federal (MPF), o exame foi efetuado em Matriz de Camaragibe, em Alagoas, por dois médicos e um odontólogo do Instituto Nacional de Criminalística. O objetivo é tentar esclarecer a causa da morte da jovem. Segundo o MPF, um dos peritos, o médico Márcio Magalhães Arruda, comentou que o fato de Fabiana ter morrido há quatro meses pode dificultar a identificação de possíveis provas. Os peritos deverão pedir a autoridades da Grécia exames feitos à época da morte da jovem. "Temos a informação de que um dos exames teria detectado edema pulmonar, que pode ter sido por uma série de motivos. Portanto, precisamos desse resultado para saber exatamente do que se trata", explicou Arruda ao MPF. O ministério solicitou a exumação do corpo à Justiça após o pai de Fabiana, Ataíde Camelo de Freitas, levantar a suspeita de que ela pode ter sido assassinada. Inicialmente, ele recebeu duas versões sobre a morte dela. Primeiro, que ela sofrera um derrame e, depois, um ataque fulminante. Já os documentos que acompanhavam o corpo translado da Europa indicavam um edema pulmonar. O MPF espera que o resultado da exumação sirva de subsídio para concluir se houve ou não homicídio. Desconfiança No depoimento ao Ministério Público Estadual, Ataíde apresentou mensagens de texto recebidas em seu aparelho celular poucos dias após a morte, por meio das quais uma amiga de Fabiana informava que ela teria morrido vítima do uso de drogas, quando estaria na casa de um amante. Para a família - que juntou ao processo fotos que mostram que o corpo de Fabiana chegou ao Brasil com escoriações nas pernas e cortes em outros locais - a versão pode ter sido montada para encobrir a verdadeira causa da morte. Por conta da competência federal, o MP estadual encaminhou todo o procedimento à Procuradoria da República em Alagoas, que instaurou procedimento administrativo para investigar o caso. Diante da possibilidade de ter havido um crime, o procurador Gino Lôbo requereu à Justiça a realização da exumação e do exame de corpo de delito. Em sua decisão, o juiz substituto da 2ª Vara Federal, Sérgio Brito, afirmou que em caso - até então hipotético - de crime cometido, no estrangeiro, contra brasileiro ou por brasileiro, a Justiça Federal é competente para atuar. O exame de corpo de delito poderá identificar a existência de vestígios materiais deixados no corpo de Fabiana que possam indiciar a ocorrência de crime. O resultado do exame servirá como subsídio para que o Ministério Público Federal possa concluir se houve ou não homicídio e posteriormente tomar as providências com vistas à responsabilização dos seus agentes.