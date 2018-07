Corpo de Neusinha Brizola é enterrado em São Borja-RS O corpo de Neusa Maria Goulart Brizola foi sepultado no mausoléu da família Goulart, no cemitério Jardim de Paz, em São Borja (RS), na tarde de hoje. Filha do ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul Leonel Brizola (1922-2004), Neusinha, como era conhecida, morreu na última quarta-feira, na capital fluminense, aos 56 anos, de complicações pulmonares decorrentes de hepatite C. No mesmo jazigo estão depositados os restos mortais de Brizola e sua mulher, Neusa, e do ex-presidente João Goulart, tio de Neusinha.