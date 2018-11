Corpo de padre desaparecido é encontrado no RS A Polícia Civil do Rio Grande do Sul localizou o corpo do padre Jacinto Allebrandt hoje, perto da casa onde ele morava, em Brochier. O religioso estava desaparecido desde a última quinta-feira. O automóvel do padre foi encontrado na sexta-feira, 13, em Novo Hamburgo, com as chaves e três celulares.