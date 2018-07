Corpo de paraquedista será cremado em Sorocaba

De acordo com a Funerária Moreno, de Boituva, Adelman está sendo velado no Cemitério da Saudade desde a 1h desta terça-feira e a família aguarda apenas a autorização judicial para fazer o traslado para a outra cidade. Ainda não há horário definido para a cremação, informou a funerária.

O paraquedista fazia um salto na tarde de segunda-feira quando foi atingido no ar pela asa do avião que o transportou, no Centro Nacional de Paraquedismo. Dois outros paraquedistas que também haviam saltado - Vanderson Campos Andrade e Conrado Alvares - foram atingidos pelo companheiro, projetado pelo choque com o avião, e ficaram feridos.

Alex portava uma câmera de vídeo e fazia a filmagem da queda livre dos companheiros. Ele teria sido atingido primeiro pela aeronave e foi lançado contra os amigos.

Com o choque, o instrutor ficou inconsciente e seu paraquedas, que dispõe de um dispositivo de segurança, abriu automaticamente. A manobra automática reduziu o impacto do corpo no solo. O instrutor chegou a ser socorrido ainda com vida e levado para o pronto-socorro do Hospital São Luiz, na própria cidade, mas não resistiu.

Os outros dois paraquedistas conseguiram acionar os equipamentos e chegaram ao solo, mas tinham fraturas nos membros inferiores decorrentes do choque. Eles permaneciam internados no mesmo hospital na noite de ontem, mas o estado de saúde dos dois não era considerado grave. Ambos aguardavam vagas para serem transferidos para o Hospital Regional de Sorocaba.

Adelman era paraquedista desde 1994 e, em março deste ano, quebrou o recorde brasileiro em maior formação de queda livre vertical na cidade de Piracicaba. Ele era especializado em filmagens no ar.

O avião que atingiu os paraquedistas prestava serviços ao Centro Nacional de Paraquedismo. À noite, o Corpo de Bombeiros de Boituva confirmou que a aeronave que atingiu Adelman e os outros dois saltadores foi a mesma que havia decolado com os paraquedistas.

A Polícia Civil de Boituva abriu inquérito para apurar as causas do acidente. A aeronave deve passar por perícia hoje.