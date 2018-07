Corpo de Paulo Moura será velado amanhã, no Rio O corpo do músico Paulo Moura será velado amanhã, das 11 horas às 16h30, no Teatro Carlos Gomes, no centro do Rio de Janeiro. Em seguida, será realizada a cremação, no Memorial do Carmo, só com a presença da família. Paulo Moura morreu no fim da noite de ontem em decorrência de um linfoma, um câncer no sistema linfático. Ele tinha 77 anos e estava internado há nove dias na clínica São Vicente, no Rio.