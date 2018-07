Corpo de piloto de avião que caiu em SP é enterrado

O avião, um monomotor de marca Corisco, prefixo PT-KRF, é de fabricação da Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), localizada na cidade, onde Betim também residia. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), os documentos da aeronave eram válidos até 2013. A manutenção do avião estava em dia.

O enterro foi acompanhando por mais de 400 pessoas, mas a presença da imprensa não foi permitida pelos familiares. Um grande número de coroas foi colocado sobre a sepultura do piloto que era muito querido na cidade, onde era empresário do ramo de fibras para automóveis. "Ele era uma pessoa muito bondosa, correta. Deus escolhe a dedo as pessoas para serem bondosas e ele foi um dos escolhidos", disse um amigo da família, que não quis se identificar. Segundo esse amigo, Betim era também "muito cuidadoso" e "voava por hobby".

As causas da queda do avião - que pertencia ao Aeroclube de São Paulo, onde Betim era sócio - ainda estão sendo investigadas por técnicos da Aeronáutica, que fizeram perícia no local. Segundo informações do Aeroclube, o piloto realizava um sobrevoo curto para retornar ao aeroporto, em um horário em que havia bastante neblina na região. Sete equipes dos bombeiros e um helicóptero Águia foram ao local, que fica em meio à mata, próximo à serra da Cantareira. Algumas casas existentes nas imediações não foram atingidas.