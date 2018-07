Corpo de PM é achado com marcas de tiro em SP O corpo do Policial Militar Rodrigo de Lucca da Fonseca, de 28 anos, que estava desaparecido desde o dia 20 deste mês, foi encontrado na manhã de ontem com marcas de tiro, em Suzano, Região Metropolitana de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela mãe do policial, o agente desapareceu depois de ser abordado em seu carro por dois suspeitos, em Mogi das Cruzes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.