Corpo de policial militar morto na Rocinha é enterrado Foi enterrado na manhã desta quinta-feira o corpo do cabo do Batalhão de Choque da Polícia Militar, Rodrigo Alves Cavalcante, de 32 anos, morto com um tiro por traficantes durante um patrulhamento na Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. O PM foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste da cidade.