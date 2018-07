Corpo de professor morto nos EUA chega amanhã

O corpo será velado na reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE), no Recife. Às oito horas deste domingo será celebrada missa e o professor, que ensinava na unidade da UPE de Nazaré da Mata, será homenageado pela família e amigos. Depois segue para a igreja batista frequentada por seus pais, a Firme Promessa, no município de Carpina, na zona da mata, onde nasceu e morava com a família. O velório se estende até a tarde. O enterro será no cemitério da cidade, às 16 horas. Almir era casado com Márcia Alves, 36 anos, também professora de Matemática, e deixou um filho adolescente, Alan, de 16 anos.