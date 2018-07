Corpo de rapaz que caiu de navio é sepultado O corpo do arquiteto Luciano de Lucca, de 30 anos, foi enterrado na tarde desta quarta-feira à tarde no Cemitério do Araçá, na zona oeste de São Paulo. Entre os parentes, a principal hipótese é de que ele tenha se jogado de uma cabine no 11.º andar do navio da MSC Cruzeiros em Santos (SP), no fim da tarde de sábado (9), durante um surto. A Polícia Federal investiga o caso.