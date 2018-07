Corpo de refém morto é enterrado em Niterói-RJ O corpo do supervisor de vendas Aloysio Mattos Martins Júnior, de 45 anos, morto a tiros por policiais militares depois de ter o carro roubado, foi enterrado hoje em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O comandante do 22º BPM (Maré), tenente-coronel Gláucio Moreira, que instaurou Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a morte, disse que já conversou com os militares responsáveis pelos disparos contra o veículo em que a vítima era mantida como refém.