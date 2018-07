Corpo de supervisor de subprefeitura é velado em SP O corpo do fisioterapeuta e supervisor de Habitação da Subprefeitura de Campo Limpo, Orlando Accácio Ferreira de 54 anos, está sendo velado no Cemitério Gethsemani, na zona oeste de São Paulo. Ferreira foi assassinado no início da noite de quinta-feira em frente ao comitê eleitoral do vereador Antonio Carlos Rodrigues, do PR.