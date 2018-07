Corpo de surfista continua desaparecido no litoral de SP

O corpo do surfista Tony Andreo Villela, de 32 anos, desaparecido no último domingo no mar do Guarujá, na Baixada Santista, ainda não foi encontrado. Uma equipe de dez bombeiros realizou buscas durante toda esta terça-feira, 16, com o auxílio de um bote e uma lancha. O jet ski da corporação quebrou em um acidente ocorrido na segunda-feira, durante os trabalhos no local. Villela desapareceu por volta das 9 horas da manhã de domingo depois de entrar no mar para tentar resgatar quatro surfistas que disputavam um campeonato local, no canto do Maluf, na Praia de Pitangueiras. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Maurício Machado Cunha, Villela conseguiu salvar dois deles, sendo que os outros dois saíram sozinhos. Ele era forte e tinha bastante experiência no mar.