Corpo de taxista é resgatado após deslizamento em MG

O deslizamento de terra atingiu a rodoviária da cidade por volta da meia-noite, matando o taxista, que estava dentro do carro. O local era uma garagem de ônibus, que era utilizada também com ponto de táxi.

Segundo os bombeiros, há a possibilidade de existir outro carro soterrado com possíveis vítimas. Estão no local 30 bombeiros do serviço operacional e administrativo, sendo que dentre eles especialistas em busca e resgate em estruturas colapsadas. Dois cães farejadores estão auxiliando as buscas.