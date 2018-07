Corpo de turista alemã morta em Recife é cremado

O processo de cremação dura em torno de seis horas. Depois de cremado, as cinzas serão encaminhadas, em uma urna lacrada, para Frankfurt, na Alemanha, onde serão entregues aos avós paternos da alemã. De acordo com a gerência do cemitério, os custos da cremação ficaram a cargo da Funerária Baptista, contratada pelo consulado da Alemanha no Recife.

Cinco pessoas foram indiciadas pelo crime: o viúvo de Jennifer, Pablo Tonelli, o pai adotivo de Pablo, Ferdinando Tonelli, a sogra, Delma Freire de Medeiros - apontada como mentora do crime - e Alexsandro Nunes dos Santos, contratado para matar. O quinto acusado, irmão de Delma, Dinarte de Medeiros, que de acordo com o inquérito comprou a arma do crime por R$ 300 e intermediou o negócio entre Delma e Alexsandro, é o único que está em liberdade, Os outros estão presos.

A motivação do crime, segundo as investigações, foi um seguro de vida feito em nome de Jennifer que beneficiaria Ferdinando Tonelli, no valor de R$ 1 milhão. Jennifer e Pablo moravam na Itália e tinham um filho de três anos que ficou com uma tia paterna, que mora naquela país.