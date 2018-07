Corpo de turista britânico é encontrado em rio no AM O corpo do turista britânico Victor Tennola, de 20 anos, desaparecido no rio Negro desde terça-feira, 12, foi encontrado no fim da tarde de hoje, segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros. O corpo boiou durante as buscas, a cerca de vinte metros do local do acidente e estava sem ferimentos, segundo os bombeiros.