Corpo de vítima de naufrágio é encontrado em MG Militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais conseguiram encontrar hoje na represa de Três Marias o corpo do presidente do Sindicato Rural de Córrego Danta, Felipe Carvalho. Ele foi vítima do naufrágio de um barco que também causou a morte do vereador Heliomar Freitas (PRP), do mesmo município da região centro-oeste do Estado. No fim da tarde de hoje, os bombeiros ainda faziam buscas pelo agente penitenciário Cléber Rui Pereira.