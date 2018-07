Corpo de vítima de queda de parapente é enterrado Foi enterrado na manhã desta quarta-feira, no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador, o corpo da nutricionista Priscila Boliveira, morta no domingo, no Rio de Janeiro, depois de cair de uma altura de entre 20 e 30 metros durante um passeio de parapente, iniciado na Pedra Bonita, no bairro de São Conrado.