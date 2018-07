Corpo do arquiteto é levado ao Rio O corpo do arquiteto Oscar Niemeyer voltou ao Rio na noite desta quinta-feira, após ser transportado a partir de Brasília em um avião do governo federal. Ele chegou às 22h40 ao Palácio da Cidade, a sede oficial da Prefeitura do Rio, onde seria velado em cerimônia restrita a familiares e amigos durante toda a madrugada e até as 8h desta sexta-feira. Das 8h às 15h, o velório será aberto ao público. Na chegada ao Palácio da Cidade, o corpo foi recebido pela viúva, Vera, e pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer, sobrinho do arquiteto. Eles não falaram com a imprensa.