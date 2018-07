Corpo do cantor chileno Victor Jara é exumado para investigação Agentes policiais e do Serviço Médico-Legal chileno iniciaram nesta quinta-feira a exumação dos restos mortais do popular cantor e compositor chileno Victor Jara, como parte de uma investigação que procura esclarecer seu assassinato, ocorrido poucos dias após o golpe de Estado do general Augusto Pinochet.