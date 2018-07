Corpo do comandante da UPP do Alemão é enterrado no Rio Cerca de 400 pessoas compareceram ao enterro do corpo do comandante da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília, capitão Uanderson Manoel da Silva, de 34 anos. Ele foi atingido no peito por um tiro de pistola 9 mm quando socorria parte da equipe que estava em um tiroteio na favela do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. O militar foi enterrado às 16h30 desta sexta-feira, 12, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, zona oeste do Rio.