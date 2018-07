Corpo do empresário Marcos Matsunaga é exumado O corpo do empresário Marcos Matsunaga, diretor do grupo Yoki, morto no ano passado, foi exumado na manhã desta terça-feira. Sepultado no cemitério São Paulo, zona oeste da capital, o corpo foi levado por peritos ao Instituto Médico Legal (IML). O novo laudo pericial deve ficar pronto em dez dias.