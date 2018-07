Corpo do menino é encontrado em Peruíbe (SP)

SÃO PAULO - O corpo de menino Gabriel, de 13 anos, foi encontrado às 11h30 desta segunda-feira, 18, no Vilarejo de Guaraú, a 9 km de Peruíbe, de acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade. O adolescente estava em um colchão inflável junto com sua mãe e dois irmãos, na praia de Peruíbe, no sábado, quando uma onda forte arremessou todos no mar. A irmã mais nova, Juliana, de 10 anos, morreu no local.

O corpo estava em uma área de reserva ecológica, na entrada do canal do Rio Guaraú, informou o Corpo de Bombeiros. Os familiares, que moram em Francisco Morato, região metropolitana de São Paulo, devem fazer o reconhecimento do corpo de Gabriel, que será encaminhado para o Instituto Medico Legal (IML) da Praia Grande, baixada santista, litoral de São Paulo.

Os bombeiros buscavam por Gabriel desde a tarde do sábado, quando desapareceu. Com o choque da onda no colchão de ar, a irmã de Gabriel morreu com uma parada cardiorrespiratória, e seu outro irmão, de 14 anos e a mãe, de 35, foram encaminhados, com leve afogamento, para o Pronto Socorro de Peruíbe, de onde receberam alta ainda no sábado.