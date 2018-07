Corpo do menino Juan será enterrado nesta sexta no Rio

O corpo do menino Juan Moraes, de 11 anos, será enterrado no fim da manhã desta sexta, 28, no cemitério municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, de acordo com informações da Polícia Civil.

Na noite desta última quinta, exames de DNA confirmaram que cadáver exumado no dia 17 de agosto, no Cemitério de Nova Iguaçu, era de Juan. Os novos exames de tipagem genética, cadavérico e antropológico, foram realizados a pedido da Defensoria Pública do Rio de Janeiro.

O garoto desapareceu no dia 20 de junho durante uma suposta troca de tiros entre policiais e traficantes na comunidade Danon, em Nova Iguaçu. A ossada de Juan foi encontrada dez dias depois, no Rio Botas, em Belford Roxo, também na Baixada.