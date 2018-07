Corpo do menino Juan será exumado hoje no Rio O corpo do menino Juan Moraes, de 11 anos, será exumado na tarde de hoje, segundo informou a Polícia Civil do Rio de Janeiro. A exumação está prevista para ocorrer às 13 horas, no Cemitério municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O corpo passará por novos exames.