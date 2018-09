Corpo é achado dentro de duto da Petrobras em Cajamar

Segundo a perícia, a vítima, ainda não identificada, foi morta aparentemente por enforcamento. O rapaz trajava uma jaqueta verde, bermuda bege e estava com uma corda amarrada no pescoço e os braços para trás, sendo que as mãos estavam amarradas com fio de arame. Não se sabe ainda se o rapaz foi morto antes de ser jogado no duto.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Cajamar pelo delegado Daniel Juns dos Santos.