Corpo é encontrado ao lado da Anhanguera em SP O corpo de um homem, ainda sem identificação comprovada, foi localizado à beira do km 304, na Rodovia Anhanguera (sentido capital-interior), em Ribeirão Preto (SP), na noite de ontem. A suspeita inicial é de que ele seria um ciclista que foi atropelado, sem socorro do motorista do veículo que o atingiu.