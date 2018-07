Corpo é encontrado boiando no Rio Tietê Um corpo foi encontrado hoje à tarde boiando no Rio Tietê, na altura da Ponte da Casa Verde, zona norte de São Paulo. O Corpo de Bombeiros fazia buscas no local desde às 10h. Os bombeiros resgataram o corpo e, por volta das 18h, já havia policiais militares no local. Até o início da noite, a assessoria de imprensa da PM não tinha mais detalhes sobre o caso.